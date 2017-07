Adobe Flash terminerà nel 2020

L'affermazione di standard aperti come HTML5, WebGL e WebAssembly negli ultimi anni, ha indotto Adobe a terminare la vita della sua tecnologia Flash nel 2020.

Come si legge nel blog della società, "Nel tempo abbiamo visto che le applicazioni si evolvono per diventare plugin e, più recentemente, molte di queste funzionalità plugin sono state incorporate in standard web aperti. Oggi, la maggior parte dei browser integrano le funzionalità una volta fornite da plugin".

In considerazione di questo processo di evoluzione e in collaborazione con diversi partner tecnologici, tra cui Apple, Facebook, Google, Microsoft e Mozilla, Adobe sta pianificando il fine vita di Flash.

Adobe interromperà l'aggiornamento e la distribuzione del Player alla fine del 2020 e incoraggiai creatori di contenuti a migrare qualsiasi contenuto Flash esistente ai nuovi formati aperti.

La società comunque si impegna a sostenere la tecnologia fino al 2020, in considerazione del fatto che clienti e partner hanno messo in atto i loro piani di migrazione.

Adobe continuerà a supportare Flash su un certo numero di sistemi operativi e browser che attualmente supportano il contenuto Flash tramite il progetto EOL.

Ciò includerà l'emissione di patch regolari di sicurezza, il mantenimento della compatibilità del sistema operativo e del browser e l'aggiunta di funzioni e funzionalità, se necessario.

Adobe dichiara di impegnarsi a lavorare con partner, tra cui Apple, Facebook, Google, Microsoft e Mozilla per mantenere la sicurezza e la compatibilità dei contenuti sin qui creati.

Inoltre, intende spostare in modo più determinato EOL Flash in determinate aree geografiche in cui vengono distribuite versioni non autorizzate e obsolete di Flash Player.

Adobe dichiara di vorler rimanere all'avanguardia nel condurre lo sviluppo di nuovi standard web e partecipare attivamente al loro avanzamento.

Ciò include continuare a contribuire allo standard HTML5 e partecipare al gruppo di community di WebAssembly e continuare gli strumenti video come Animate CC, per la creazione di siti web per lo sviluppo di contenuti HTML5, e Premiere Pro CC.