SAP Italia ha realizzato, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, il rapporto La realtà dell’Intelligenza Artificiale. Il report indaga il modo in cui l’IA viene percepita dagli Amministratori Delegati italiani e come influenzerà i modelli organizzativi.

Per la realizzazione dell’indagine è stata coinvolta la classe dirigente di oltre 500 grandi aziende. Sono state coinvolte sia aziende italiane sia multinazionali operanti in Italia. Le risposte raccolte hanno interessato per il 70% amministratori delegati e presidenti.

Per il restante 30% hanno interessato direttori generali e consiglieri di amministrazione. Dall’analisi è emerso che i responsabili aziendali italiani ritengono l’IA un imperativo. Un imperativo per lo sviluppo e il mantenimento della competitività delle proprie imprese. Ma questa consapevolezza non è altrettanto diffusa all’interno dell’organizzazione.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Quasi 4 rispondenti su 5 ritengono l’Intelligenza Artificiale un fattore importante o molto importante per il proprio business. Per l’esattezza: il 77% degli intervistati. Solo il 4,6% la considera non molto importante o poco importante. Il livello di percezione dell’importanza dell’IA cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali, e quindi del grado di complessità da gestire. Il tasso delle risposte “importante” e “molto importante” si attesta al 69% per le imprese al di sotto dei 50 milioni di euro di fatturato. Sale fino all’89% in quelle al di sopra dei 500 milioni di euro.

Tuttavia il 51,2% dei business leader afferma che all’interno della propria azienda non c’è ancora chiarezza su cosa sia concretamente l’Intelligenza Artificiale. Questa disomogeneità nel grado di consapevolezza rischia di rallentare e rendere più complesso il graduale processo di implementazione dell’AI. Una prima evidenza è che sarà quindi necessario un approccio “top-down”. In esso, il CEO avrà un ruolo guida nella promozione del cambiamento dal punto vista culturale, strategico e organizzativo.

Inoltre, in veste di principali promotori di questa trasformazione, i CEO saranno chiamati a intervenire su tre aspetti fondamentali. Innanzitutto sviluppare le competenze abilitanti per estrarre valore dall’IA in azienda. Poi guidare l’adozione dell’IA alla luce delle priorità strategiche del business. Infine, garantire l’aggiornamento continuo dell’organizzazione sul fronte IA.

L’impatto dell’Intelligenza artificiale

Ad oggi, sembra mancare la piena consapevolezza dei CEO circa l’impatto concreto dell’Intelligenza Artificiale sui vertici aziendali e sul loro lavoro. L’82,9% del campione ritiene che il ripensamento di priorità, compiti e responsabilità riguardi, in prima battuta, il responsabile dell’area innovazione tecnologico-digitale. Ossia il Chief Innovation Officer (CIO), il Chief Technology Officer (CTO) o il Chief Digital Officer (CDO). Seguono il responsabile di ricerca e sviluppo (61%), il responsabile di produzione (58,5%) e il responsabile marketing (56,1%).

Solo un terzo (il 33%) dei CEO ritiene di essere interessato da un cambiamento sostanziale. Emerge quindi la percezione di una netta separazione tra la dimensione strategica e quella operativo-gestionale. I capi d’azienda tenderebbero a “delegare” la gestione degli aspetti legati allo sviluppo del’IA ai responsabili delle aree di Innovazione e Tecnologia. Questo approccio esporrebbe le organizzazioni a una visone di breve termine sull’Intelligenza Artificiale. Per garantire la sostenibilità e la competitività del business nel medio-lungo termine è invece necessario che l’integrazione dell’IA sia prerogativa dei vertici dell’azienda. Con il compito di favorire la comprensione della portata delle sfide e delle opportunità legate a questa tecnologia.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale

I vertici aziendali sembrano interessarsi in maniera crescente alla sperimentazione di applicazioni per le funzioni cognitive delle macchine. Quasi la metà dei rispondenti (48,8%) dichiara che la propria organizzazione sta sviluppando soluzioni interne di IA. Il 23% pensa di affidarsi a partner esterni. Solo l’11,6% del campione afferma invece di non essere interessato a investire in questa tecnologia nel prossimo triennio. Gli investimenti saranno orientati prevalentemente allo sviluppo di nuovi servizi e prodotti (40%) e al raggiungimento di una maggiore efficienza produttiva (36,4%).

Per quanto riguarda gli ambiti di implementazione, oggi l’Intelligenza Artificiale è prevalentemente impiegata nel campo delle relazioni Business-to-Consumer e Business-to- Business. Ma è potenzialmente applicabile a tutte le funzioni aziendali, secondo livelli diversi di intensità e complessità gestionale e tecnologica.

La maggior parte dei business leader intervistati indicano le aree di magazzino e logistica (62,5%), servizi post-vendita e assistenza clienti (60%) come quelle in cui potranno dispiegarsi le maggiori opportunità. Mentre permane scetticismo sull’applicazione dell’AI nelle aree di amministrazione, finanza e controllo (33,3%), strategia (26,8%) e risorse umane (14,3%).

Perché l’IA impatti su tutte le aree funzionali dell’azienda non è necessario che il CEO diventi un esperto di tecnologia. Piuttosto, che acquisisca gli elementi necessari per comprendere le implicazioni strategiche di questa tecnologia in ambito aziendale e per governare l’evoluzione in atto. Il rischio è che le imprese sottovalutino le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale trattandola come uno strumento adatto esclusivamente all’automazione dei processi produttivi.

L’interazione tra essere umano e macchina può invece favorire anche il supporto dei processi decisionali. In tal modo rendendo l’IA applicabile sia alle funzioni di front-office sia a quelle di back-office.

I commenti

“L’arrivo massiccio dell’Intelligenza Artificiale nella operatività delle aziende già oggi imporrà cambiamenti radicali per come l’azienda dovrà essere organizzata e per i ruoli e le mansioni che dovranno essere svolte - dichiara Paolo Borzatta, Senior Partner The European House -Ambrosetti -. Se consideriamo poi le capacità di astrazione sempre più alte della IA, negli aggiornamenti previsti e prevedibili, questo cambiamento sarà ancora più traumatico. Per affrontarlo occorre che i CEO interiorizzino comportamenti simbiotici con la IA nell’azienda sia per il loro ruolo, che per disegnare il ruolo dei collaboratori”.

“Gli esperti di tecnologia e i business leader hanno cominciato a interrogarsi sugli effetti potenziali dell’IA nei loro settori, nelle economie e nella società in generale. Nell’analisi degli scenari, l’approccio più realistico ha condotto a individuare aree di sinergia tra uomo e macchina e ambiti di applicazione in cui alcuni lavori possono essere eseguiti con l’ausilio di tecniche di IA”, ha detto Luisa Arienti, Amministratore Delegato di SAP Italia.

“Sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie è una priorità per le persone e per le imprese e chi si occupa di innovazione ha il dovere di aiutarle a coglierne i benefici. Come emerge dalla ricerca, il nostro Paese non è lontano da questa consapevolezza. Uno dei principali obiettivi di SAP è contribuire alla creazione dell’impresa intelligente, anche attraverso la collaborazione virtuosa tra uomo e macchina: solo in questo modo è possibile mettere l’essere umano al centro dell’agire economico, migliorare la vita delle persone e contribuire alla crescita del Paese”.