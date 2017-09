Acronis True Image 2018, backup e protezione contro i ransomware

Acronis ha reso disponibile True Image 2018, la nuova release del software di backup personale, che oltre a proteggere in modo efficiente Pc e Mac dalla perdita dei dati dovuta a guasti dello storage o ad azioni dell’utente incorpora una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale concepita per una protezione attiva dei dati contro i ransomware. Come è noto questa tipologia di malware rende inaccessibili i file del computer infettato, e quelli archiviati in cartelle condivise a cui l’utente malcapitato ha accesso crittografandoli, e disattivando le funzionalità di versioning. A meno di sottostare al ricatto e pagare per ottenere la chiave necessaria per decriptare i dati, solo un backup adeguatamente protetto consente di ritornare in possesso dei propri dati.

Combinando la difesa anti-ransomware basata sull'intelligenza artificiale (IA), denominata Acronis Active Protection™, con una nuova generazione di potenzialità di backup e ripristino avanzate come la clonazione del disco attivo e la creazione automatizzata di WinPE boot media, Acronis True Image 2018 rappresenta il nuovo standard di “backup intelligente” per utenti privati, famiglie e piccole aziende.

Backup e ripristino affidabili

Nel corso di un sondaggio clienti Acronis a luglio 2017, il 95% degli intervistati ha affermato di scegliere e consigliare Acronis True Image perché i backup sono davvero affidabili. La release del 2018 migliora ancora di più le capacità fondamentali di backup e ripristino, grazie ai seguenti potenziamenti:

Clonazione del disco attivo: Gli utenti possono creare una replica esatta di un sistema Windows attivo senza arrestare e riavviare i media di boot, per una migrazione ancora più semplice verso un disco più rapido o più grande.

Gli utenti possono creare una replica esatta di un sistema Windows attivo senza arrestare e riavviare i media di boot, per una migrazione ancora più semplice verso un disco più rapido o più grande. Una creazione di media aggiornata: Creazione automatica di boot media per un ambiente WinPE, affinché gli utenti possano risolvere rapidamente i problemi di configurazione dei driver e ripristinare i sistemi usando lo stesso o del nuovo hardware.

Creazione automatica di boot media per un ambiente WinPE, affinché gli utenti possano risolvere rapidamente i problemi di configurazione dei driver e ripristinare i sistemi usando lo stesso o del nuovo hardware. Backup continuo sul cloud : Gli utenti possono aggiornare i propri backup mentre lavorano ai file, salvando in sicurezza una versione off-site sul cloud.

Gli utenti possono aggiornare i propri backup mentre lavorano ai file, salvando in sicurezza una versione off-site sul cloud. Conversione del drive virtuale: Gli utenti possono testare la capacità di ripristino dei backup full image oppure utilizzare il sistema in un ambiente virtuale Hyper-V per testare varie applicazioni senza incorrere nel rischio di utilizzare il sistema primario, spostamento l'immagine completa del sistema su un altro computer come un drive virtuale.

Gli utenti possono testare la capacità di ripristino dei backup full image oppure utilizzare il sistema in un ambiente virtuale Hyper-V per testare varie applicazioni senza incorrere nel rischio di utilizzare il sistema primario, spostamento l'immagine completa del sistema su un altro computer come un drive virtuale. Backup incrementali più rapidi: Una velocità fino a tre volte maggiore grazie alla nuova tecnologia Changed-Block Tracker che traccia le modifiche delle immagini in tempo reale.

Una velocità fino a tre volte maggiore grazie alla nuova tecnologia Changed-Block Tracker che traccia le modifiche delle immagini in tempo reale. Backup mobili automatici su dispositivi NAS : Oltre un quarto degli utenti Acronis dispone di un Network-Attached Storage (NAS) a casa. Ora non dovranno più preoccuparsi di fare un backup del dispositivo mobile, dal momento che il processo si avvia non appena il dispositivo si connette alla stessa rete Wi-Fi del NAS.

Acronis True Image 2018 inoltre soddisfa le esigenze della prossima generazione di utenti ampliando il supporto per i social media con l'esecuzione di backup automatici degli account Instagram, includendo foto, commenti e statistiche, come il numero di like, tag o commenti di un post.

Controllo semplice

Una nuova interfaccia visiva risponde alle preferenze dell'83% dei clienti Acronis che hanno richiesto maggiori informazioni e una veduta d'insieme nei propri backup. Con una visualizzazione grafica dell'attività di backup e delle statistiche, consente agli utenti di gestire i backup senza problemi - tra cui il numero di dati archiviati, le tipologie di dati nell'archivio e lo stato dei backup.

Protezione sicura dei dati

La capacità di ripristinare un sistema o singoli file è di importanza critica dopo un attacco ransomware. Acronis True Image 2018 non solo rende il ripristino automatico, ma compie un passo avanti nella protezione iniziale evitando in primo luogo che il ransomware corrompa i dati dell'utente.

Utilizzando modelli di apprendimento macchina, Acronis Active Protection riconosce le strutture non comuni dell'accesso ai file. Questi modelli sono generati nell'infrastruttura IA cloud dedicata di Acronis, che processa i dati a partire da centinaia di migliaia di processi maligni e legittimi al fine di creare quei modelli. Quei modelli vengono incorporati direttamente in Acronis Active Protection, consentendo ad Acronis True Image 2018 di proteggere i dati di sistema a prescindere, senza l'esigenza di una connessione Internet.

Quando Active Protection rileva un'attività insolita, controlla il processo utilizzando sia l'analisi euristica sia quei modelli di comportamento previsto e imprevisto. Se il processo è identificato come potenzialmente maligno, Acronis True Image 2018 allerta l'utente dell'attività sospetta.

Con un monitoraggio in tempo reale, Acronis Active Protection verifica tutti i processi così da consentire l'esecuzione delle attività autorizzate, al tempo stesso rilevando e arrestando i comportamenti potenzialmente pericolosi. Quindi, se un qualsiasi file viene criptato nel corso di un attacco ransomware, Acronis True Image 2018 ripristina automaticamente i file a partire dal backup.

Mentre i criminali informatici si indirizzano sempre più verso i file di backup per evitare che gli utenti possano ripristinare il sistema senza pagare il riscatto, la tecnologia di Acronis difende specificamente i file di backup e i dati originali. I danni previsti causati dai ransomware si attesteranno a quota $5 miliardi quest'anno, e il sistema unico di autodifesa Acronis per i file di backup, con Acronis True Image 2018, garantisce che i dati degli utenti rimarranno inalterati.

Oltre il 60% dei clienti Acronis ha affermato in un sondaggio di essere preoccupato per gli attacchi ransomware. Una nuova Security Dashboard fornisce agli utenti visibilità completa su Acronis Active Protection: è una garanzia del fatto che i propri dati sono protetti. Consente loro di tracciare il numero dei processi contrassegnati come potenzialmente pericolosi, vedere quali sono stati bloccati e gestire una whitelist di applicazioni affidabili.

Prezzi e disponibilità

Sono disponibili tre edizioni di Acronis True Image 2018 che si rivolgono ai vari utilizzi e preferenze dei clienti. Tutte le versioni includono Acronis Active Protection contro i ransomware e coprono un numero illimitato di dispositivi mobili.

La licenza Standard è una licenza perpetua che non prevede l'archiviazione cloud o l'accesso a funzionalità basate sul cloud, per i clienti che desiderano archiviare i propri dati solo su drive locali. A partire da $49,99 per un computer.

La licenza Advanced è un abbonamento annuale che include 250 GB di spazio di archiviazione sul cloud e l'accesso a tutte le funzionalità basate sul cloud. A partire da $49,99 all'anno per un computer.

La licenza Premium è un abbonamento annuale che include esclusive capacità di certificazione dati e firma elettronica basate su blockchain, nonché un 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud. A partire da $ 99,99 all'anno per un computer.

Gli abbonati Advanced e Premium possono acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo all'interno dell'applicazione. Le licenze Advanced supportano un upgrade fino a massimo 500 GB. Qualora sia richiesto un maggiore spazio di archiviazione, gli utenti Advanced possono potenziare la licenza passando alla categoria Premium, che offre uno spazio di archiviazione fino a 5 TB.

Il backup Instagram viene lanciato oggi all'interno di alcuni mercati e sarà disponibile a livello mondiale dal 4 settembre 2017

Acronis True Image 2018 è disponibile per l'acquisto all'indirizzo acronis.com/en-us/personal/computer-backup/ e presso i maggiori rivenditori di software e i negozi specializzati di tutto il mondo.