La continua espansione dell’e-commerce e la crescente propensione agli acquisti online da parte di privati e aziende creano uno scenario che preannuncia interessanti opportunità per chi vende sul web. Ma per un business profittevole è necessario offrire un valore che permetta di trascendere dal puro prezzo.

“Siamo in un momento economico e culturale particolarmente favorevole per chi vende prodotti e servizi professionali online. Ma la dimestichezza agli acquisti sul web non è l’unico prerequisito per crescere con successo. Il mercato si sta affollando e la battaglia non si vince con promozioni e offerte sottocosto”, così afferma Vincenzo Cirimele, CEO di PressUP, azienda che opera nei servizi di stampa online in Italia. Considerazioni che rappresentano la premessa per spiegare la strategia implementata per creare valore, partendo dall’ascolto del mercato. “Stiamo conducendo survey su clienti e prospect – prosegue Cirimele –. Il percepito che emerge fortifica il nostro credo votato all’umanizzazione del servizio. Gli acquisti online ormai sono entrati nel nostro quotidiano, non esistono barriere concettuali, solo abitudini consolidate che possono essere superate grazie alla conoscenza: più velocità, più efficienza, più convenienza, più tempo da dedicare al proprio business”.

Anche il professionista vuole essere ascoltato e guidato

Le indagini condotte da PressUP sembrano delineare dunque un’utenza professionale propensa a comprare prodotti e servizi online, con una forte necessità di sentirsi ascoltata, guidata, consigliata da voci esperte e rassicuranti. Ed ecco che al cuore dell’e-shop PressUP.it c’è un customer care consulenziale, con personale capace di trasferire competenza e tranquillità. “Quando prenotiamo una vacanza, per esempio, sono tante le variabili che intervengono nella scelta. Certamente è importante che il prezzo sia in linea con il nostro budget, ma ci sono motivazioni che afferiscono alla sfera emotiva. Vogliamo essere certi di poterci godere il nostro prezioso tempo libero al meglio, anche se può costare un po’ di più”.

Un parallelismo che potrebbe celare proprio la chiave per business online profittevoli. “Il prezzo certamente è importante, ma anche nel business si cercano qualità, certezze e tranquillità di affidarsi e fidarsi”. Ed è proprio l’eccellenza, declinata in tutte le fasi del processo d’acquisto, che rende l’esperienza soddisfacente. “Accarezzare la sfera emozionale vendendo online prodotti che per gran parte possono essere considerati commodity è sicuramente un obiettivo ambizioso. Siamo certi che possa fare la differenza soprattutto su quei clienti B2B che non sono professionisti della grafica ma che sicuramente utilizzano stampati. Loro cercano partner affidabili e noi siamo pronti a stampare brochure, poster, cartoline e tazze ricordo di una vacanza perfetta”, assicura Cirimele.

Un cambio di passo

In linea con queste riflessioni, il 2019 preannuncia un cambio di passo per PressUP, con interventi lungo tutto la filiera: dall’utilizzo della piattaforma di cloud computing Microsoft Azure, al potenziamento del reparto produttivo con inedite tecnologie per nuovi prodotti, fino all’innovativa strategia di comunicazione olistica orientata all’engagement.

“Se professionisti della stampa e della comunicazione come pubblicitari e grafici rappresentano storicamente una fetta importante del nostro fatturato, siamo fortemente consapevoli che i prospect del servizio di stampa online in Italia siano tantissimi, tanti quante le Partite Iva – sottolinea Cirimele –. La vera sfida oggi non è far capire il valore del servizio, ma farlo conoscere a un target così eterogeneo”. Da qui la scelta di puntare su una strategia di comunicazione multichannel, che al suo habitat naturale – il web – associa mezzi come radio e TV. E ancora, ampliamento di gamma e soprattutto continuo potenziamento del servizio alla base della differenziazione.

“Intendiamo sostenere gli obiettivi di crescita che ci siamo posti con un progetto che prevede interventi su diverse leve, tutte riconducibili alla filosofia client-oriented che contraddistingue il nostro approccio al business – conclude Cirimele –. L’omologazione dei vecchi cataloghi prodotto online implica un appiattimento dell’offerta. Per emergere bisogna differenziare”. Vendere online porta con sé un’impersonalità del rapporto commerciale che PressUP valica in modo distintivo grazie al supporto consulenziale che offre tramite il customer care e la gestione personalizzata di richieste speciali che vanno oltre il catalogo.