Accoglienza turistica 2.0 automatizzata

Keesy, startup fiorentina dedicata all’accoglienza turistica 2.0, offre una soluzione sia per i proprietari che per gli ospiti in arrivo, risolvendo una serie di problemi logistici e burocratici spesso impegnativi in termini di tempo, primi fra tutti la consegna delle chiavi e la relativa registrazione e messa in regola degli ospiti al check-in e check-out.

Per Patrizio Donnini, fondatore della startup "Da quando abbiamo aperto, abbiamo ricevuto richieste per la copertura di tutto il mese di agosto, da qui è nata l’esigenza di creare un abbonamento mensile. Vogliamo ridare all’Host la libertà di andarsene in vacanza senza dover presenziare alla consegna dell’appartamento. Allo stesso tempo il Guest è sempre libero di prendere le chiavi dell’immobile affittato quando vuole, anche se arriva in città più tardi di quanto previsto a causa di un volo o un treno in ritardo”.

La gestione del tempo è un problema effettivo non solo per gli host, anche perché a richiedere la possibilità di fare check-in fuori dalla fascia oraria predefinita (13-20) è in media il 37,8% dei viaggiatori. Per essere un bravo Host è quindi necessario essere molto flessibili e disponibili in termini di orari.

Accoglienza e lotta all’evasione fiscale

Oltre a risolvere la delicata problematica del tempo, Keesy si propone anche di combattere l’evasione fiscale nel mondo degli affitti turistici. Il servizio è stato concepito anche per aiutare gli Host a rispettare le regole: tutte le pratiche burocratiche, tra cui la riscossione della tassa di soggiorno, vengono gestite in forma totalmente automatizzata da Keesy, con invio dei documenti in tempo reale alla Questura.

Una volta completata la prenotazione, il Guest riceve un codice unico e segreto per accedere al Keesy Point, al cui interno potrà effettuare il check-in con un totem e ritirare le chiavi dell’immobile dall’apposita Key Box (gli armadietti numerati all’interno del point).

Per agevolare ulteriormente la vita di chi fa accoglienza, il team di Keesy ha sviluppato una serie di funzioni e offerte che vanno ad arricchire il servizio:

Keesy Rider – Quando non si ha nemmeno tempo di recarsi al Keesy Point, l’Host può richiedere l’aiuto di un Keesy Rider, un vero e proprio personal concierge che provvede al ritiro delle chiavi e al loro deposito nella Key Box. Il nuovo servizio di “portineria on demand” è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, ed è in offerta per tutto il mese di agosto gratuitamente (con un costo fisso di 5 € a partire dal mese di settembre).

Check-in online – Il Guest può compilare i propri dati e inviare la scansione del documento di identità direttamente da casa, tramite App o sito web, ancor prima della partenza. In questo modo, una volta arrivato al Keesy Point troverà la propria scheda già compilata e dovrà solo provvedere al ritiro delle chiavi e a confermare l’invio delle pratiche di registrazione in questura.

Nuove tariffe – Oltre al check-in giornaliero e all’abbonamento annuale e semestrale, sono ora disponibili anche un abbonamento mensile (199 € al mese) e un pacchetto open che comprende 15 Keesy Check utilizzabili quando si vuole (119 € con validità annuale).

Keesy è presente nel mercato dei servizi di accoglienza extra-alberghiera da maggio 2017. In due mesi sono state effettuate oltre 100 attività tra Host e Guest, nella sola città di Firenze. “In autunno apriremo nuovi Keesy Point anche a Roma, Milano e Venezia, ma puntiamo ad arrivare anche all’estero da cui nelle ultime settimane stiamo ricevendo numerose richieste di informazioni per l’attivazione del servizio”, dice Donnini.

La previsione è che ogni singolo point possa fatturare dai 400mila ai 600mila euro l’anno.