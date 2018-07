Accesso e visualizzazione dei dati aziendali per i team DevOps

Accade che le aziende non siano in grado di sfruttare il potenziale di business delle proprie informazioni perché i team DevOps non riescono ad accedere a tutti i dati di cui hanno bisogno, quando servono e nel formato più adatto.

L'accesso veloce e semplificato a dati di alta qualità è diventato un problema urgente in quanto, in un'economia digitale, le aziende devono ottenere maggiori vantaggi competitivi rispettando al contempo requisiti di conformità sempre più stringenti.

Come sostiene Chris O'Malley, CEO di Compuware, la ricchezza di dati che dovrebbe dare alle grandi imprese un vantaggio competitivo importante nell'economia digitale spesso diventa invece un ostacolo a causa della complessità di accedere attraverso piattaforme, database e formati.

Allo scopo Compuware ha rilasciato il nuovo Topaz for Enterprise Data, una soluzione che offre una combinazione di funzionalità avanzate per la visualizzazione dei dati, l’estrazione e caricamento e il data masking.

Topaz for Enterprise Data consente ai team DevOps, agli sviluppatori, al personale addetto al controllo qualità, ai team delle operation e ai data scientist indipendentemente dal loro livello di competenza ed esperienza di ottenere un accesso immediato e sicuro ai dati di cui hanno bisogno, quando servono e in qualsiasi formato richiesto.

Il data masking è una delle principali preoccupazioni, data l'importanza di proteggere le informazioni relative all’identificazione personale e di rispettare requisiti normativi come il GDPR, anche durante le fasi di sviluppo e test di applicazioni, specialmente quando si esternalizzano queste funzioni.

Le funzionalità di Topaz for Enterprise Data sono importanti per le imprese che hanno un set di dati di grandi dimensioni e di alto valore per il business che risiedono su mainframe e che contengono informazioni aziendali o dati personali sensibili.

Dal momento che i professionisti esperti del mainframe stanno andando via via in pensione, le grandi aziende devono trasferire la capacità di accedere e gestire questi dati a una nuova generazione di professionisti e ai team DevOps che hanno minor esperienza dell’ambiente mainframe.

Topaz for Enterprise Data consente a questi profili di comprendere le relazioni tra i dati, anche quando non hanno una diretta familiarità con specifiche tipologie di informazioni o applicazioni, per garantire l'integrità dei dati e la conseguente qualità del codice; generare rapidamente dati per scopi di test, formazione o analisi aziendale che rappresentino correttamente i dati reali; garantire che eventuali dati aziendali o informazioni personali estratti dalla produzione siano mascherati in modo appropriato a fini di tutelare la privacy ed essere conformi a nuove normative, preservando al contempo le relazioni e le caratteristiche dei dati essenziali; convertire il tipo di file come richiesto.

Gli utenti possono accedere a queste funzionalità da un ambiente di sviluppo Eclipse familiare.