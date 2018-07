Accenture apre un centro di innovazione cloud a Roma

Accenture ha inaugurato a Roma il Cloud Innovation Center, centro che permetterà alle aziende di ideare, testare e implementare servizi cloud innovativi, realizzati su misura.

Le aziende potranno esplorare nel centro le opportunità delle soluzioni cloud attingendo a un catalogo in continuo sviluppo di casi d’uso già implementati e personalizzabili da Accenture con i suoi partner e le startup, facendo leva sulla Accenture Innovation Architecture (Accenture Research, Accenture Ventures, Accenture Labs, Accenture Studios, Accenture Delivery Centers, Accenture Innovation Centers)

A Roma è così possibile accedere alle tecnologie cloud più recenti e valutare rapidamente la fattibilità e la sicurezza dei servizi in un’ottica di co-creazione delle soluzioni realizzate attraverso sessioni di design thinking.

Grazie alla prototipazione rapida di soluzioni cloud pre-integrate, le aziende possono comprenderne anticipatamente l’impatto sul proprio business e scegliere quelle che meglio rispondono ai propri obiettivi, mitigando così il rischio e ottimizzando gli investimenti iniziali per creare valore incrementale e sostenibile nel tempo.

L’Accenture Cloud Innovation Center ha sede presso il Talent Garden Poste Italiane di Roma, uno dei campus strategici della più grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, che ospita una community di startup, aziende, agenzie digitali e freelance.

Lo spazio sarà il luogo ideale per generare ulteriori opportunità di networking e accelerare ancora di più l’innovazione delle aziende.

Con l’inaugurazione del nuovo Cloud Innovation Center Accenture conferma la propria volontà a continuare ad investire in Italia, un mercato che vede la presenza di 5 centri di innovazione di livello mondiale per lo sviluppo di soluzioni avanzate in settori specializzati quali telecomunicazioni, food, moda, automotive e impresa 4.0 (Accenture Automotive Industry Solution Center a Torino; Accenture Customer Innovation Network a Milano; Accenture Digital Acceleration Center e Accenture Digital Platform Center a Roma, Industrial IoT Innovation Center a Modena) e 2 Delivery Center a Napoli e Cagliari.

La sede di Roma ha circa 3800 dipendenti. L’apertura del Cloud Innovation Center consentirà di rafforzare il focus sul cloud in mercati ad alto valore come TLC, Media, Broadcaster, Editoria, Pubblica Amministrazione e di diventare un hub di riferimento per gli oltre 40 settori complessivamente seguiti da Accenture.