Accenture assume 600 persone in ambito tecnologico

Accenture cerca 600 persone da inserire entro i prossimi quattro mesi nelle sedi di Milano, Roma, Bologna, Napoli e Cagliari per la propria divisione Technology.

Le posizioni aperte riguardano 350 neolaureati e 250 candidati con esperienza.

Le figure ricercate saranno inserite in team che operano nelle tecnologie innovative: soluzioni software con focus su cloud, intelligenza artificiale, blockchain, robotics, disegno e sviluppo di architetture di integrazione.

La ricerca di neolaureati

La ricerca si rivolge a giovani neolaureati in discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) ed economiche, con una forte motivazione a lavorare in un ambiente internazionale, innovativo e altamente stimolante, che offre la possibilità di ricevere una preziosa formazione sia in Italia sia all’estero.

Per i profili più junior l’inserimento è con contratto di apprendistato e di stage per i laureandi.

Lo stage in Accenture rappresenta una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale e ha finalità di inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante (circa il 60-70% degli stage attivati in Accenture si converte in assunzione).

Esperienza a tempo indeterminato

Accenture ricerca professionisti con esperienza, da inserire con contratto a tempo indeterminato, che abbiano avuto modo di affinare le competenze in uno o più settori: Robotics Intelligenza artificiale, cloud, Java, Oracle, Salesforce e Sap.

Accenture in Italia oggi ha 13.000 dipendenti e un ritmo di assunzione di oltre 1500 persone l’anno, si occupa di supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale, offrendo le tecnologie più all’avanguardia, consulenza strategica e un forte know-how dei diversi mercati.

Il link per candidarsi

Come ha detto Alessandro Marin, Accenture Technology Lead per Italia, Europa Centrale e Grecia, in una nota a margine, “In un nostro recente studio su Industry X.0 quasi due dirigenti su tre hanno indicato come priorità strategiche lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e l’adozione proficua del digitale. Questi dati fanno intravedere una crescita della domanda di competenze e soluzioni in grado di sviluppare prodotti e servizi innovativi, in linea con le attuali esigenze del mercato. Ecco perché Accenture continua a cercare nuovi talenti che con le loro idee aiutino ogni giorno importanti aziende in Italia e nel mondo a guidare e accelerare il proprio percorso di innovazione”.