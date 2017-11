80 novità nel software WebSite​ ​X5​ ​v14

Incomedia ha rilasciato WebSite X5 v14, nuova versione del software italiano per creare siti, blog ed e-commerce.

Tra le 80 novità introdotte spiccano le nuove funzioni di grafica e design per creare blog e siti con più carattere e stile, a partire dai 500 template inclusi (200 totalmente nuovi) oppure da zero, in totale libertà.

Fra le principali novità spiccano il nuovo look per le pagine del blog, integrazione e uso immediato dei Google Fonts, gallerie Fullscreen, nuova gamma di effetti Parallasse e filtro Overlay per gli sfondi, menu di ultima generazione tra le principali nuove funzioni.

Incomedia nasce nel 1998 a Ivrea ed è oggi una realtà affermata in Europa e nel mondo per la produzione e la distribuzione di software per pc. Il prodotto di punta WebSite X5 è presente in oltre 40 paesi attraverso una rete consolidata di partner internazionali, che rende accessibile e conveniente la creazione di siti e negozi online dall’aspetto professionale. Il software è pensato per utenti di ogni livello di esperienza, dal principiante al professionista, interessati a creare un sito in modo facile e veloce, in 5 semplici passi

Anche l’interfaccia del software è più accattivante e il flusso di lavoro in cinque passi è stato semplificato per mettere al centro i template, da oggi punto di partenza di ogni sito WebSite X5.

Per sperimentare le potenzialità di WebSite X5 si può fare un tour del nuovo sito websitex5.com, messo a nuovo per la versione 14.

Dal sito ufficiale si può scaricare gratuitamente la versione di prova dei due modelli di punta, Evolution e Professional.

Per il Cyber Weekend, dal 23 al 27 novembre Incomedia ha varato un'offerta speciale: -25% sulle versioni Evolution e Professional.