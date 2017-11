600 nodi blockchain per banche e imprese

R3 e SIA hanno avviato una partnership strategica che permetterà di accelerare lo sviluppo e l’adozione a livello globale di applicazioni basate su tecnologia blockchain sfruttando i 600 nodi della rete SIAnet a disposizione di istituzioni finanziarie, imprese e pubbliche amministrazioni.

SIA progetta, realizza e gestisce infrastrutture e servizi tecnologici dedicati a istituzioni finanziarie, banche, imprese nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo ha otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), P4cards (processing monetica), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti) e Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica, PforCards in Austria e SIA Central Europe in Ungheria.