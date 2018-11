ZTE abbraccia in maniera sempre più decisa e accelerata il futuro della comunicazione mobile: il 5G. L’occasione per ribadirlo, e per offrire qualche anticipazione, è stato il Global Wireless User Conference e il 5G Summit italiano.

La conferenza si è tenuta in Italia, a L'Aquila, dove si trova il primo sito 5G di ZTE in Europa. Nell’occasione, ZTE ha fornito alcune anticipazioni su quando uscirà il suo primo smartphone 5G. E su come stanno procedendo i test sia nelle chiamate che nell’accesso Internet, su 5G.

La conferenza dell’Aquila ha affrontato i temi dello sviluppo del 5G e dell'implementazione delle applicazioni commerciali 5G. All’evento hanno partecipato i rappresentanti dei principali operatori di telecomunicazioni e partner industriali.

Per quanto riguarda ZTE, l’azienda cinese collabora con l'Innovation Research Center dell'Università dell'Aquila nelle soluzioni 5G end-to-end per l'intera Europa. Presso il centro di ricerca, dove si è svolto l'evento, ZTE ha compiuto alcune dimostrazioni del sistema 5G ultra-broadband.

5G, il futuro delle telecomunicazioni

La bassa latenza e le prestazioni del 5G hanno consentito il broadcast live HD da drone e l’esperienza di realtà virtuale. Inoltre, ZTE ha presentato anche il sensore di monitoraggio sismico basato su sistemi wireless.

Alla conferenza ZTE ha presentato la sua 5GC Auto-Integration Solution. Questa aiuta gli operatori nella creazione di una rete cloud di telecomunicazioni di alta qualità in minor tempo. Inoltre, la soluzione produce automaticamente la documentazione della progettazione specifica per l'integrazione della rete 5GC.

ZTE è impegnata ad ampio spettro in soluzioni e prodotti per sfruttare le opportunità della tecnologia 5G. In termini di accesso wireless, il portafoglio di prodotti 5G di ZTE è applicabile a tutti gli scenari e frequenze.

Per quanto riguarda il core network, il 5G Common Core di ZTE è conforme all'ultima architettura SBA 3GPP R15. E soddisfa vari scenari applicativi, come quello pienamente convergente 2G/3G/4G/5G/Fixed e le industrie verticali. In tal modo aiuta gli operatori ad affrontare la trasformazione delle telecomunicazioni e l'evoluzione verso il 5G.