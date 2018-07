5G, Wind Tre modernizza la sua rete con Ericsson

Wind Tre, che recentemente è diventata una società interamente posseduta dal gruppo cinese CK Hutchison, ha scelto Ericsson per la modernizzazione di una parte rilevante della sua Rete di Accesso Radio (RAN) in Italia.

L’accordo prevede a partire dal prossimo ottobre l’implementazione dell’Ericsson Radio System (ERS) all’interno della rete dell’operatore italiano, comprese le nuove soluzioni radio e le Baseband per migliorare la qualità della rete e l’esperienza d’uso dei 29 milioni di clienti italiamo

Dal momento del suo lancio sul mercato, avvenuto nel 2015, Ericsson ha fornito la Radio System, già pronta per il 5G, a più di 240 service provider nel mondo.

La Radio System di Ericsson consente agli operatori mobili di cogliere le migliori opportunità di crescita e trasformare le loro reti radio sfruttando un'architettura modulare, multi-standard e pronta per il 5G. Offre prestazioni leader di mercato, occupando poco spazio, con il minor consumo di energia possibile.

L’annuncio è un nuovo passo avanti della collaborazione tra Ericsson e Wind Tre e fa seguito alla comunicazione relativa alla scelta di Ericsson per l'evoluzione della rete Core di Wind Tre in Italia come parte della strategia dell’operatore telefonico di modernizzazione della sua rete Core 5G.

Per Arun Bansal, Senior Vice President e Head of Market Area Europa e America Latina di Ericsson, "la partnership con Wind Tre consentirà di portare le migliori soluzioni di accesso radio disponibili su una parte della rete dell’operatore italiano, in un mercato sempre più affamato di dati e di latenze molto basse”.