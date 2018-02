5G, Tim ed Ericsson danno il via alla virtualizzazione della rete di accesso radio

Tim ed Ericsson hanno avviato a Torino la digitalizzazione della rete di accesso radio mobile con la messa in campo della prima piattaforma virtual Radio Access Network (vRAN) LTE Advanced.

Ne danno notizia entrambe le società con una nota congiunta

Mediante questa partnership con Ericsson, Tim rafforza il percorso di trasformazione digitale DigiTIM, che tra gli obiettivi si pone di offrire una customer experience qualitativamente elevata e di ottimizzare l’efficienza operativa attraverso la virtualizzazione e l’automazione dei sistemi di rete.

Con la tecnologia vRAN la rete di accesso diventa una piattaforma cloud flessibile che permette di gestire servizi innovativi ed abilitare l’automazione e l’ottimizzazione dei processi e dei costi associati.

Tim ed Ericsson collaborano per l’evoluzione di sistemi intelligenti (cosiddette Self Organizing Network) che hanno già consentito di incrementare il livello di automazione dei processi con benefici significativi in termini di qualità percepita dai clienti, in particolare per il servizio VoLTE (Voice over LTE).

Per Giovanni Ferigo, Direttore Technology di Tim, “La virtualizzazione e l’automazione della rete di accesso inizia dalla rete 4.5G ed è una sfida chiave nella graduale evoluzione verso il 5G, che sarà molto di più di un set di nuove tecnologie di rete. La trasformazione dell’accesso radio deve anche garantire sicurezza nativa e apertura, modularità e programmabilità che abilitano un’automazione efficace.”

Per Fredrik Jejdling, Executive Vice President, Head of Business Area Networks, Ericsson, “La nostra partnership con TIM sulla vRAN dimostra nei fatti che l’evoluzione verso il 5G è già iniziata, attraverso la virtualizzazione, l’automazione e la digitalizzazione della rete di accesso radio”.