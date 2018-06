5G, previsti 3,5 miliardi di dispositivi IoT entro il 2023

Lanci commerciali del 5G già a partire da quest'anno, Nord America che sta guidando l’adozione del 5G, 3,5 miliardi di dispositivi IoT con connessione cellulare previsti per il 2023, con il 20% del traffico dati da mobile a livello globale sulle reti 5G.

Sono le risultanze dell’ultima edizione dell’Ericsson Mobility Report, che si focalizza sui rollout commerciali del 5G e sulle implementazioni dell’IoT cellulare, che risultano maggiori di quanto previsto in precedenza.

Le previsioni per le connessioni cellulari IoT sono quasi raddoppiate da novembre 2017.

Si prevede infatti che raggiungeranno un valore stimato di 3,5 miliardi nel 2023, guidate da continue implementazioni su larga scala in Cina.

Le nuove tecnologie IoT cellulari massive come NB-IoT e Cat-M1 stanno alimentando questa crescita, offrendo ai service provider opportunità per migliorare l'efficienza e aumentare il valore per il cliente.

Gli operatori mobili hanno lanciato oltre 60 reti IoT cellulari in tutto il mondo utilizzando queste tecnologie sulla stessa rete LTE sottostante per supportare una vasta gamma di casi d’uso.

In Nord America questi casi riguardano la logistica e la gestione delle flotte, mentre in Cina si focalizzano su smart city e agricoltura intelligente.

5G commerciale in USA già quest'anno

In base alle aspettative, il Nord America guiderà la diffusione del 5G, con tutti i principali operatori statunitensi che prevedono il roll out del 5G tra la fine del 2018 e la metà del 2019.

Si prevede che, entro la fine del 2023, quasi il 50% di tutti gli abbonamenti mobili in Nord America sarà 5G, seguiti dal Nord-Est asiatico al 34% e dall'Europa occidentale al 21%.

A livello globale, si stima che le principali implementazioni 5G avverranno a partire dal 2020. Ericsson prevede oltre 1 miliardo di abbonamenti 5G per una maggiore banda larga mobile entro la fine del 2023, pari a circa il 12% di tutti gli abbonamenti mobili.

Secondo le previsioni, il traffico dati da dispositivi mobile aumenterà di otto volte durante il periodo di riferimento per raggiungere quasi 107 exabytes (EB) al mese - questa cifra è pari a tutti gli abbonati mobile nel mondo che vedono filmati Full HD in streaming per 10 ore. Entro il 2023 ci si aspetta che oltre 20% del traffico dati mobile a livello globale sarà su reti 5G. Questo è 1,5 volte in più rispetto all’attuale traffico totale 4G / 3G / 2G.

Si comincia dalle città

Come le precedenti tecnologie per l’accesso mobile, il 5G dovrebbe essere implementato prima nelle aree urbane densamente popolate con banda larga mobile potenziata e accesso wireless fisso come primo utilizzo commerciale. Altri casi d’uso verranno da settori industriali come l’automotive, il manufacturing, le utility e l'assistenza sanitaria.

I dispositivi di prima generazione, interamente 5G, sono attesi dalla seconda metà del 2018. I primi smartphone commerciali che supportano il 5G nella banda media sono attesi per l'inizio del prossimo anno, mentre il supporto per bande ad alto spettro è previsto tra l’inizio e la metà del 2019.

L'Ericsson Mobility Report contiene anche articoli sulle prestazioni della rete viste attraverso gli occhi dei clienti, sullo smart manufacturing, sulla machine intelligence nella gestione della rete e sull'importanza di garantire il giusto spettro per il 5G.