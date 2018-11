5G, connesso in Italia il primo smartphone su rete Tim

Tim, con Ericsson e Qualcomm Technologies ha effettuato la prima connessione 5G in Italia su rete live di Tim utilizzando il primo prototipo di smartphone.

Il test è stato fatto presso i laboratori Tim di Torino, dove è stata verificata la connessione OTA (Over the Air) sulla rete 5G NR (New Radio) in tecnologia Ericsson conforme allo standard 3GPP di Release 15 che sfrutta la soluzione Massive MIMO.

Per farlo è stato utilizzato per la prima volta in Italia uno smartphone basato sul chipset Qualcomm SnapdragonTM X50 5G che verrà inserito negli smartphone 5G disponibili sul mercato nel corso del 2019.

Per la realizzazione dei test di trasmissione è stata utilizzata una porzione della gamma di frequenze 3,4-3,8 GHz, aggiudicate a Tim dal recente bando di gara del Ministero per lo Sviluppo Economico, connettendo il dispositivo alla rete di Tim.

Per Elisabetta Romano, Chief Technology Officer di Tim, "connettendo alla nostra rete il primo smartphone di test 5G, confermiamo il ruolo da protagonista in Italia e la determinazione nel realizzare una rete mobile adatta a supportare le evoluzioni offerte dalla rete mobile del futuro. Le sperimentazioni effettuate con i nostri partner a Torino - cosi come in molte altre città quali Bari, Matera e la Repubblica di San Marino dove abbiamo già avviato l’implementazione di soluzioni in ambito Smart City nella prospettiva del prossimo lancio commerciale - confermano il nostro impegno nell’innovazione per offrire ai clienti servizi all’avanguardia e la migliore esperienza digitale”.

Per Enrico Salvatori, SVP e Presidente di Qualcomm Europe, “il terminale di test 5G basato sul chipset Snapdragon X50 ha costituito l’elemento chiave per il raggiungimento di questo obiettivo. Il nostro terminale di test è il primo device 5GNR con fattore di forma di uno smartphone disponibile per queste sperimentazioni e stiamo lavorando con tutti i nostri partner per rendere il 5G una realtà commerciale nel corso del 2019”.

Per Federico Rigoni, Amministratore delegato di Ericsson in Italia, "aver effettuato con successo la prima connessione 5G in Italia su una rete live, utilizzando il primo prototipo di smartphone, testimonia inoltre il ruolo chiave di Ericsson nel processo di digitalizzazione del nostro Paese".