L'obiettivo del 5G è sempre stato arrivare alla prima diffusione di massa dei servizi da parte delle aziende nel corso del 2020.

Quando si è iniziato a parlare di 5G sembrava una scadenza molto lontana, ora invece il percorso di avvicinamento alle reti mobili di nuova generazione è ormai molto avanzato sia per gli operatori sia per le aziende del settore tecnologico.

Non c'è più quindi spazio per ipotesi "fantasiose" su come sarà la connettività del futuro, la visione che viene presentata agli utenti - specie alle aziende utilizzatrici - deve ora essere di una notevole concretezza.

Certo i dettagli delle tecnologie e delle implementazioni possono cambiare nel medio termine, non però la concezione di fondo.

Anche perché sul successo del 5G puntano molti settori di mercato: da Industry 4.0 alle Smart City passando per le varie evoluzioni del lavoro in mobilità, tutti gli scenari applicativi più importanti danno (quasi) per scontata una connettività ubiqua e performante.

Per questo abbiamo voluto confrontarci con alcuni "nomi noti" di aziende che già da tempo lavorano alle proprie soluzioni 5G.

Da loro abbiamo voluto avere una previsione di come sarà l'evoluzione del mercato e tecnologica da qui al debutto dei servizi di nuova generazione, con particolare attenzione alle mosse che le aziende utenti dovranno fare per preparare al meglio la loro transizione al 5G.