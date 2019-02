Una ricerca Oracle rivela che quasi l’80% delle aziende prevede di implementare entro il 2021 soluzioni di connettività 5G per sfruttare i vantaggi di IoT ed ecosistemi intelligenti.

Anche se finora si è trattato il tema con un tono consumer, le aziende saranno le prime a sfruttare l'impatto positivo di questa tecnologia.

La quasi totalità delle imprese (il 97%) dice di conoscere i vantaggi del 5G.

Il 95% sta già facendo progetti per cogliere le opportunità della nuova generazione di connettività wireless, avviando nuove iniziative strategiche basate sull’offerta di nuovi servizi, IoT, ecosistemi intelligenti.

Sono dati che emergono dallo studio “5G Smart Ecosystems Are Transforming the Enterprise – Are You Ready?”, condotto da Oracle Communications con una survey che ha coinvolto 265 responsabili IT e linee di business, in aziende di medie e grandi dimensioni di tutto il mondo, tra cui anche 20 realtà italiane.

La ricerca è stata condotta lo scorso dicembre per scoprire il punto di vista che le imprese hanno oggi sul 5G e il potenziale che attribuiscono a questa tecnologia per il futuro.

Nato nel cloud il 5G avrà la capacità di permettere alle aziende di fornire e stratificare in reti virtuali parti importanti delle loro reti, tramite il cosiddetto network slicing, per dare vita a nuove offerte ed ecosistemi smart di valore fondamentale per lo sviluppo del business.

Questo vuol dire fornire connessioni ad altissima velocità in modo dedicato a servizi salva-vita, oppure permettere a veicoli a guida autonoma di comunicare fra loro velocemente, o ancora assicurarsi che i componenti IoT installati in ambienti di tipo “smart factory” trasmettano in tempo reale informazioni sullo stato di macchine e altri asset produttivi.

I vantaggi che le aziende si attendono

Anche prescindere da specifiche iniziative, i manager interpellati per la ricerca Oracle credono che il 5G in generale avrà un impatto ampio e trasversale sulla loro azienda: aumenterà la produttività dei dipendenti (86%), ridurrà i costi (86%), migliorerà l’esperienza dei clienti (83%), darà più agilità (83%). I manager con ruoli decisionali in ambito business guardano con più attenzione alla qualità dell’esperienza che questa nuova tecnologia potrà permettere; mentre i responsabili in ambito IT pensano in primo luogo alla velocità e alla resilienza delle nuove reti.

Quando considerano il 5G, le aziende mettono l’accento in particolare su alcuni aspetti.

Liberare il potenziale dell’IoT: al di là dei vantaggi di base quali velocità e qualità dell’esperienza, l’84% dei rispondenti ritiene che le reti 5G saranno veramente trasformative e avranno un impatto duraturo sul modo in cui le loro aziende fanno business.

Un 73% concorda sul fatto che l’IoT sarà rivoluzionato dalle reti 5G e il 68% ritiene che sarà un cambiamento dirompente anche per i loro clienti.

Monetizzare nuovi servizi: l’80% dei rispondenti si aspetta che il 5G generi nuove fonti di ricavo per la loro impresa. Il 41% implementerebbe nuove soluzioni per monetizzare specificamente servizi 5G affiancandole ai sistemi esistenti, mentre il 34% dichiara che sostituirebbe i sistemi esistenti con un’unica soluzione convergente con cui gestire la monetizzazione di tutti i servizi.

Solo un manager su cinque (il 22%) ha dichiarato che utilizzerebbe ed estenderebbe le soluzioni che già hanno in 4G anche per i servizi 5G.

Esperienza ed efficienze: considerando l’84% del totale degli intervistati che ritiene che le reti 5G saranno rivoluzionarie e avranno un impatto duraturo sul modo in cui le loro aziende operano, va notato che mentre i responsabili in ambito business pensano soprattutto alla qualità e ai miglioramenti dell’esperienza utente che il 5G renderà possibile, i manager IT pensano alle opportunità delle nuove tecnologie di rete e alle efficienze interne che il 5G potrebbe abilitare.

Sicurezza: anche se sono molto interessati al potenziale del 5G, sia gli interpellati che ricoprono posizioni di business sia quelli che si occupano di IT hanno citato la sicurezza come una priorità. Il 51% l’ha infatti messa al primo posto nell’elenco delle cose che li preoccupano di più.