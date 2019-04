Il 5G eliminerà il digital divide in 120 piccoli comuni italiani

"I5G portato da operatori privati in 120 piccoli Comuni italiani, in aree a forte digital divide, rappresenta indubbiamente una grande opportunità per attivare nuovi servizi ai cittadini e nella pubblica amministrazione. L'internet delle cose, la sensoristica per monitoraggio ambientale, la TV 4.0, il telelavoro e la teleassistenza, la telemedicina passano da nuove reti e investimenti delle imprese delle telecomunicazioni. Bene ha fatto l'AgCom a inserire i 120 piccoli Comuni tra quelli con obbligo di copertura, assieme ai grandi centri".

Lo affermano Michele Pianetta, Vicepresidente Anci Piemonte con delega all'Innovazione, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. Insieme, le due sigle stanno attivando numerosi incontri sul territorio nazionale, con Regioni, Enti locali e partner come Infratel, Open Fiber, Csi e l'Associazione delle imprese del settore Anfov, per diffondere nuova cultura digitale e spiegare i benefici del Piano banda ultralarga oltre che come funzionano i recenti bandi WiFi Italia e WiFi4Eu, all'interno di una strategica Agenda digitale, per ridurre le sperequazioni territoriali. Il prossimo si terrà a Pisa l'11 aprile, dedicato alla mobilità intelligente proprio grazie al 5G, con Anfov.

Spese di messa in opera coperte dagli operatori

Entro il 1° luglio 2022, i 120 piccoli Comuni potranno dunque beneficiare della copertura 5G realizzata da Telecom Italia Mobile, Vodafone e Iliad, soggetti aggiudicatari. L'onere di realizzare la copertura sarà a totale carico degli operatori e dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di edilizia e urbanistica e delle altre leggi in materia, inclusa la normativa in materia di limiti elettromagnetici sul cui rispetto vigilano le Agenzie regionali di protezione dell’ambiente. Non si tratterà di una sperimentazione 5G, bensì dell’offerta di servizi commerciali.

"L'arrivo del 5G è molto importante - affermano Bussone e Pianetta - Queste misure sono complementari e distinte rispetto ai progetti riguardanti il Piano strategico nazionale per la banda ultralarga, relativi ai bandi di gara pubblici gestiti da Infratel e attualmente in corso di realizzazione da parte del concessionario vincitore delle gare. Il 5G potrà apportare sviluppi positivi per i territori interessati, che potranno beneficiare dei numerosi vantaggi per cittadini, imprese e pubblica amministrazione derivanti dalla disponibilità diffusa di servizi di connettività wireless a banda larga e ultralarga".

Di seguito l'elenco dei comuni che saranno interessati dall'iniziativa

Comune Provincia Regione 1 Gagliano Aterno L'Aquila Abruzzo 2 Civita d'Antino L'Aquila Abruzzo 3 Morino L'Aquila Abruzzo 4 Castiglione a Casauria Pescara Abruzzo 5 Brittoli Pescara Abruzzo 6 Canistro L'Aquila Abruzzo 7 Introdacqua L'Aquila Abruzzo 8 Barete L'Aquila Abruzzo 9 Tossicia Teramo Abruzzo 10 Montebello di Bertona Pescara Abruzzo 11 Fresagrandinaria Chieti Abruzzo 12 Sorbo San Basile Catanzaro Calabria 13 Sorianello Vibo Valentia Calabria 14 Canolo Reggio Calabria Calabria 15 Capistrano Vibo Valentia Calabria 16 Letino Caserta Campania 17 Savignano Irpino Avellino Campania 18 Raviscanina Caserta Campania 19 San Gregorio Matese Caserta Campania 20 Montecorice Salerno Campania 21 Vernasca Piacenza Emilia-Romagna 22 Bore Parma Emilia-Romagna 23 Ventasso Reggio Emilia Emilia-Romagna 24 Pontebba Udine Friuli Venezia Giulia 25 Tramonti di Sopra Pordenone Friuli Venezia Giulia 26 Bordano Udine Friuli Venezia Giulia 27 Resiutta Udine Friuli Venezia Giulia 28 Lauco Udine Friuli Venezia Giulia 29 Ragogna Udine Friuli Venezia Giulia 30 Comeglians Udine Friuli Venezia Giulia 31 Nespolo Rieti Lazio 32 Pozzaglia Sabina Rieti Lazio 33 Rocca Sinibalda Rieti Lazio

34 Pico Frosinone Lazio 35 Varco Sabino Rieti Lazio 36 Petrella Salto Rieti Lazio 37 Trivigliano Frosinone Lazio 38 Cittareale Rieti Lazio 39 Santopadre Frosinone Lazio 40 Morro Reatino Rieti Lazio 41 Nasino Savona Liguria 42 Zignago La Spezia Liguria 43 Prelà Imperia Liguria 44 Vendone Savona Liguria 45 Rezzoaglio Genova Liguria 46 San Colombano Certenoli Genova Liguria 47 Valbrevenna Genova Liguria 48 Cergnago Pavia Lombardia 49 Oltressenda Alta Bergamo Lombardia 50 Tartano Sondrio Lombardia 51 Val di Nizza Pavia Lombardia 52 Rosasco Pavia Lombardia 53 Tornata Cremona Lombardia 54 Canevino Pavia Lombardia 55 Bianzano Bergamo Lombardia 56 Crotta d'Adda Cremona Lombardia 57 Brallo di Pregola Pavia Lombardia 58 Santa Margherita di Staffora Pavia Lombardia 59 Mezzana Rabattone Pavia Lombardia 60 Rognano Pavia Lombardia 61 Comazzo Lodi Lombardia 62 Lanzada Sondrio Lombardia 63 Genga Ancona Marche 64 Monte Grimano Terme Pesaro e Urbino Marche 65 Montegallo Ascoli Piceno Marche 66 Conca Casale Isernia Molise 67 San Pietro Avellana Isernia Molise 68 Fossalto Campobasso Molise 69 Pietracupa Campobasso Molise 70 Cercemaggiore Campobasso Molise 71 Pizzone Isernia Molise

72 Sambuco Cuneo Piemonte 73 Isasca Cuneo Piemonte 74 Sabbia Vercelli Piemonte 75 Valloriate Cuneo Piemonte 76 Falmenta Verb-Cus-Ossola Piemonte 77 Rossa Vercelli Piemonte 78 Valmala Cuneo Piemonte 79 Campiglia Cervo Biella Piemonte 80 Cortandone Asti Piemonte 81 Celle Enomondo Asti Piemonte 82 San Giorgio Scarampi Asti Piemonte 83 Villaromagnano Alessandria Piemonte 84 Solonghello Alessandria Piemonte 85 Paroldo Cuneo Piemonte 86 Prasco Alessandria Piemonte 87 Druogno Verb-Cus-Ossola Piemonte 88 Premia Verb-Cus-Ossola Piemonte 89 Brondello Cuneo Piemonte 90 Trezzo Tinella Cuneo Piemonte 91 Cerretto Langhe Cuneo Piemonte 92 Pontestura Alessandria Piemonte 93 Ricaldone Alessandria Piemonte 94 Revigliasco d'Asti Asti Piemonte 95 Avolasca Alessandria Piemonte 96 Roascio Cuneo Piemonte 97 Vigliano d'Asti Asti Piemonte 98 Marsaglia Cuneo Piemonte 99 Montemarzino Alessandria Piemonte 100 Gabiano Alessandria Piemonte 101 Montabone Asti Piemonte 102 Segariu Medio Campidano Sardegna 103 Pompu Oristano Sardegna 104 Noragugume Nuoro Sardegna 105 Sclafani Bagni Palermo Sicilia 106 Monteverdi Marittimo Pisa Toscana 107 Valfloriana Trento Trentino-Alto Adige 108 Sover Trento Trentino-Alto Adige 109 Castel Condino Trento Trentino-Alto Adige

110 Terragnolo Trento Trentino-Alto Adige 111 Bionaz Aosta Valle D'Aosta 112 Perloz Aosta Valle D'Aosta 113 Cogne Aosta Valle D'Aosta 114 Laghi Vicenza Veneto 115 San Germano dei Berici Vicenza Veneto 116 La Valle Agordina Belluno Veneto 117 Cinto Euganeo Padova Veneto 118 Bevilacqua Verona Veneto 119 Gambugliano Vicenza Veneto 120 Vallada Agordina Belluno Veneto