4Ward partner dell’anno per il cloud di Microsoft

In occasione di Inspire, l’annuale conferenza dedicata ai partner Microsoft di tutto il mondo, che si è tenuta a Washington, alla presenza di più di 17.000 partner, la casa di Redmond ha assegnato i Microsoft Partner of the Year Awards.

Il riconoscimento va a quei partner che eccellono nell’implementazione di tecnologie Microsoft attraverso soluzioni innovative in grado di supportare il processo di digital transformation e di rispondere puntualmente alle sfide del mercato.

Si tratta di 34 i titoli che onorano le competenze chiave di ogni partner, in primis l’expertise in ambito Cloud, oltre allo spirito imprenditoriale, la responsabilità sociale d’impresa e l’eccellenza nelle vendite.

4ward è stata premiata da Microsoft come Cloud Transformation – Office 365 Partner of the Year for Italy 2017, per la capacità di sapersi distinguere e posizionarsi sul mercato come partner di riferimento per le soluzioni di produttività e collaborazione basate su tecnologie Microsoft.

Il 2017 è l’ottavo anno consecutivo che 4ward viene premiata, considerando sia riconoscimenti nazionali che europei ed internazionali. Infatti si era già aggiudicata il riconoscimento come Country Partner of the Year per 2 anni consecutivi ed è stata anche premiata Open Source on Azure Partner of the Year, 3 volte Cloud OS Partner of the Year e 5 volte Microsoft Partner Western Europe per le soluzioni di Application Lifecycle Management E Visual Studio.

Per Christian Parmigiani, Chief Marketing Officer di 4ward "Questo rappresenta un punto di partenza più che di arrivo e rafforza gli investimenti fatti sulle nostre piattaforme di produttività, tra cui Agile Bundle, la soluzione per un’implementazione efficace dello Smart Working, sia dal punto di vista delle tecnologie che del Change Management, SFB365 Bundle, il framework per il deployment di Skype for Business Voice che recentemente ha anche ricevuto la certificazione internazionale Skype Operations FrameworK e 4ward365 , che invece consiste in una piattaforma avanzata e completa per la gestione ottimale ed il monitoraggio della suite Office 365. Recentemente abbiamo introdotto anche SmartFlow365, una soluzione innovativa e completamente personalizzabile, che permette di sfruttare tutte le potenzialità di SharePoint e di aggiungerne di nuove, migliorando la gestione dei processi aziendali con un significativo risparmio di tempi e costi e un rilevante aumento della produttività".