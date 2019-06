Negli ultimi mesi, racconta l’azienda sul proprio blog, il team di progettazione e sviluppo di 1Password ha lavorato duramente su un importante rinnovamento del componente più piccolo di questo password manager: 1Password mini.

Dal rilascio di 1Password 7, avvenuto a maggio dello scorso anno, gli sviluppatori del software dichiarano infatti di aver ricevuto più feedback sulla funzione mini di qualsiasi altra funzione dell’update. Hanno pertanto realizzato una lista di miglioramenti che ora arrivano con l’aggiornamento 7.3 per Mac.

1Password 7.3 è disponibile come aggiornamento gratuito per i clienti di 1Password 7 per Mac.

1Password mini più semplice e intelligente

1Password mini offre un accesso semplice e immediato alle informazioni salvate nell’applicazione, con un semplice clic sull'icona nella barra dei menu o sulla barra degli strumenti del browser. L'obiettivo principale del mini è quello di estrarre le informazioni dall’applicazione per utilizzarle lì dove ci servono, con un focus particolare sull’inserimento di password, carte di credito e indirizzi nelle pagine web.

Un fattore importante dell’utilità di 1Password mini, e del suo successo, spiegano gli sviluppatori, è il suo “filling brain”, il riempimento intelligente. Grazie all’ elaborazione in locale sul dispositivo, alimentata dal machine learning, 1Password analizza la pagina web e suggerisce gli elementi di cui è più probabile possiamo avere bisogno in quella pagina. Ciò significa che, ad esempio, quando l’utente si trova in una pagina del carrello dello shopping online, 1Password mini ci mette immediatamente a disposizione le informazioni sulle carte di credito.

1Password mini è dunque progettato in modo da mostrare gli elementi che meglio corrispondono all'app o al sito web in primo piano, che l’utente sta utilizzando. Ed è stato semplificato e reso più intelligente. Ma non si limita al recupero delle informazioni.

Usare una password forte e unica per ogni account è la cosa migliore che si possa fare per la propria ”igiene Internet personale”, sottolineano gli sviluppatori dell’app. 1Password mini rende la creazione di password complesse estremamente facile. Basta premere il pulsante per la generazione di una nuova password, regolarne la lunghezza secondo necessità e salvare e copiare la password.

Anche tornare alle password generate in precedenza è semplice e veloce: tutte le password sono lì, nella lista, opportunamente elencate in ordine cronologico inverso. Se compilare moduli nelle pagine web e creare nuove password sono di solito le attività svolte più di frequente, tutti gli item sono disponibili in 1Password mini, sempre a portata di mano. Basta iniziare a digitare il nome di un qualsiasi item e la ricerca rapida lo metterà in evidenza.

1Password offre un supporto crescente per le app native sul dispositivo e rende più semplice l'accesso agli account, ad esempio, Slack, Discord, Omni e molti altri. 1Password mini lo rende ancora più semplice grazie al supporto per il drag and drop.

In tutto, informano gli sviluppatori, 1Password 7.3 per Mac contiene oltre 150 tra miglioramenti e bug fix.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del software, a questo link.