Arriva la nuova versione di 1Password per iOS, l’app che funge da cassaforte virtuale delle nostre password. App che è disponibile per Mac, iOS, Windows, Android e web, con formula a sottoscrizione di un abbonamento.

1Password 7.1 è l’ultimo aggiornamento dell’app per iOS. L’update risolve innanzitutto un paio di bug rilevanti. Errori che impattavano la funzione di ricerca e la creazione di un nuovo elemento. Ci sono poi numerosi bug fix e miglioramenti minori, e un paio di funzioni nuove.

Le novità di 1Password 7.1

La prima nuova funzionalità è il supporto del formato rich text nelle note sicure. È ora dunque possibile creare note con testo “arricchito” mediante la formattazione Markdown. Questa funzione era stata introdotta per la prima volta in 1Password 7 per Mac. Ora arriva anche sui dispositivi iOS. Permette di utilizzare, nel testo delle note sicure, i formati bold e italic, le liste, i link attivi e altro.

L’aggiornamento introduce i nuovi sticker 1Password per iMessage. Ora dunque anche la cassaforte virtuale ha la propria app di iMessage. L’icona di 1Password figura tra le app selezionabili nella barra di Messaggi. Questa consente di accedere a un set di adesivi rappresentanti faccine, lucchetti e altre illustrazioni relative alla sicurezza e alle password.

L’app, o meglio la piattaforma, è disponibile con diverse formule di subscription. È possibile attivare abbonamenti personali e familiari, così come per team e di tipo Business. Questi ultimi offrono controlli di amministrazione per gestire i permessi e l’abbonamento Business offre funzionalità avanzate per le aziende. Lo sviluppatore prevede poi soluzioni custom per contesti enterprise di grandi aziende.