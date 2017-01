10 trend di tecnologia da tenere d’occhio nel 2017

Nel 2017 la I di IoT dovrebbe stare per “Intelligent”. Secondo la top ten dei 10 trend tecnologici per il 2017 redatta da Gartner, questo sarà l’anno della maturazione degli oggetti connessi, forti di una intelligenza che li renda autonomi e capaci di analizzare le mutazioni dell’ambiente che li circonda, agendo di conseguenza in tempo reale.

Si tratta di una tendenza, insomma, che poterebbe a un blob convergente tra IoT, AI, Machine Learning (ML) e Big Data che determini una sempre minore indipendenza e predominanza di una tecnologia rispetto a un’altra.

Gartner raggruppa le tendenze It per il nuovo anno all’interno di tre macrotemi: intelligenza, digitale e mesh, traducibile come intreccio (di fonti di dati, di servizi ecc.). Quelle esposte nel report possono sembrare troppo futuristiche per clienti e fornitori appartenenti al mercato italiano, ma non è così.

All’interno del concetto di IoT, di Intelligenza Artificiale, di Realtà Virtuale, rientra un vasto mondo di device e di software di gestione generalmente non troppo complessi. È a valle che il grado di complessità aumenta, nel momento in cui si comprende cosa si vuole fare con i dati raccolti e per questo esistono soluzioni standard o piattaforme su cui è necessario tanto sviluppo e integrazione.

Le linee guida di Gartner evidenziano forti opportunità per nuovi attori della filiera (installatori su specifici mercati verticali), per costruttori di device hardware basilari e, soprattutto, per sviluppatori e system integrator. E, in termini di target, si prevede un forte interesse all’investimento da parte dell’industria – qualunque essa sia, e questo è un grosso vantaggio - su progetti che favoriscano l’ottimizzazione dei costi di produzione o un maggiore controllo del proprio consumatore.

I fornitori It registreranno un aumento della concorrenza – si pensi solo agli installatori del mercato automotive – ma anche una certa necessità di know how di integrazione e di sviluppo che incentiverebbe nuove partnership tra fornitori con competenze differenti.

10 trend tecnologici per il 2017: le opportunità